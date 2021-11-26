В Свердловской области 20% заведений общепита нарушают режим QR-кодов

С 30 октября по 24 ноября 2021 года контрольными группами проверено 52 515 объектов потребительского рынка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области контрольные группы продолжают проверку соблюдения организациями коронавирусных мер, действующих в регионе. Очередной рейд прошел в четверг, 25 ноября и показал, что далеко не все работают без нарушений.

- Проверяющие отметили, что примерно в 20% заведений так или иначе нарушаются правила о предъявлении при входе QR-кодов. При этом гораздо дисциплинированнее работа выстроена в объектах бытового обслуживания: салонах красоты, химчистках, ателье, ремонтные мастерские мастерских. Там нарушения, связанных с входом без QR-кода, выявлены лишь у 7% учреждений, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Контрольные группы работают ежедневно, проверяя также общественный транспорт, магазины, объекты спорта и культуры и торговые центры. Всего с 30 октября, после введения QR-кодов, было проверено 52 515 объектов потребительского рынка и 12,5 тысячи единиц общественного транспорта. На нарушителей было составлено 3 846 протоколов об административных правонарушениях.