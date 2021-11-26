Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 ноября 2021 4:02

В Екатеринбурге из задымленного подъезда 16-этажки пожарные спасли пять человек

Пожар произошел в квартире на десятом этаже
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В тушении пожара были задействованы 8 единиц техники и 23 человека личного состава

В тушении пожара были задействованы 8 единиц техники и 23 человека личного состава

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью, 26 ноября, из-за пожара на десятом этаже 16-этажного дома на Колмагорова жильцам пришлось эвакуироваться на улицу. 40 взрослых и 10 детей покинули здание самостоятельно. Еще пять человек, один из которых ребенок, из задымленного подъезда вывели звенья газодымозащитной службы.

По данным МЧС, пожар произошел в одной из квартир на 10 этаже. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров и повредил домашнее имущество жильцов.

- В 00:45 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 8 единиц техники, 23 человека личного состава. В 00:57 огонь локализован, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Полностью справиться с огнем пожарным удалось в 01:03. Еще больше часа спасатели проводили проливку и разбор сгоревших конструкций.