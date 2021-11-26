Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 26 ноября

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к утру 26 ноября 2021 года Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к утру 26 ноября 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

Утром, 26 ноября, в Екатеринбурге сносят здание аэровокзала «Уктус», которое на протяжении нескольких месяцев пыталась отстоять группа общественников.

Сносом строения рядом с микрорайоном Ботаника занимается компания «Горремстрой», которое по контракту получит сумму в размере 337 тысяч рублей. На месте бывшего аэродрома появится торговый центр «Золотой» и новый автовокзал, а также большой транспортный узел.

В 2 часа ночи в поселке Студенческий Белоярского ГО загорелся частный дом по улице Мира. Площадь возгорания составила 65 квадратных метров. На место выезжали три пожарных расчета.

Во время тушения пожара обнаружилось, что пострадал житель дома. Ему оказывается медицинская помощь. У утру пожар удалось полностью потушить.

В Екатеринбурге продолжаются поиски 21-летнего Станислава Буракова, который в последний раз выходил на связь еще 11 ноября. С тех пор о парне нет никакой информации.

Рост Станислава 173 сантиметра, нормальное телосложение, карие глаза и темно-русые волосы. Об этом рассказали в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт».