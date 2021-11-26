На Урале при пожаре в частном доме пострадал человек

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 10 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Студенческий Белоярского городского округа ночью, 26 ноября произошел пожар в одном из частных домов на улице Мира. Огонь охватил площадь в 65 квадратных метров и уничтожил не только жилое здание, но и надворные постройки.

- В 02:11 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 10 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Также спасатели сообщили, что при пожаре пострадал человек. Огонь пожарным удалось локализовать в 02:25, через семь минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 03:27.

Напомним, вечером, 24 ноября, в деревне Старые Решеты на улице Зеленая загорелся частный жилой дом и надворные постройки на площади 252 квадратных метров. Крупный пожар тушили больше получаса. К счастью, во время возгорания никто не пострадал.