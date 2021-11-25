В Каменске-Уральском мать добилась получения отдельной квартиры для ребенка-инвалида

Районный суд Каменска-Уральского требования прокурора удовлетворил в полном объеме Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Каменске-Уральском семьяс ребенком-инвалидом сумела добиться получения благоустроенной квартиры. В ведомство обратилась мать 14-летнего мальчика и заявила, что подросток страдает тяжелой формой хронического заболевания, при этом совместное проживание граждан в одной квартире невозможно.

- С 2017 года семья состоит на учете как нуждающаяся в жилом помещении. Прокурор обратился в суд с иском о возложении на администрацию обязанности предоставить ребенку-инвалиду и его матери вне очереди по договору социального найма благоустроенное жилое помещение, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Районный суд Каменска-Уральского требования прокурора удовлетворил в полном объеме. В настоящее время семье ребенка-инвалида по договору социального найма предоставлена благоустроенная квартира общей площадью 54,8 квадратных метра.