Абитуриентов уральского ВУЗа агитируют на поступление с помощью образа Мефистофеля

Фото: социальные сети Руслана Долженко

В Екатеринбурге директор Уральского института государственной службы, который более известен как РАНХиГС, Руслан Долженко подготовил необычное видеообращение для абитуриентов высшего учебного заведения. В своей визитке об университете, опубликованной в социальных сетях, он рассказал о двух важных персонажах: Мефистофеле и Ведьмаке.

- Почему эти два образа собраны вместе? Потому что мы готовим таких людей: мы готовим лидеров будущего, способных бороться с проблемами, которых еще не существует, потому что этот мир великолепен, - заявил Руслан Долженко на своей странице в Instagram.

По его мнению, работники ВУЗа делают мир лучше, именно поэтому будущим студентам стоит присмотреться к институту. Напомним, ранее в Екатеринбурге сотрудница вуза пыталась вынести из галереи картины на несколько миллионов рублей. Женщину остановили охранники. Все произошло в Уральском институте управления – филиале РАНХиГС.