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Общество25 ноября 2021 15:40

В Екатеринбурге пропал 21-летний молодой человек

Станислав Бураков не выходит на связь с 11 ноября
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 21-летнего Станислава Валерьевича Буракова. Последний раз молодой человек выходил на связь 11 ноября, с тех пор нет никакой информации о том, где он может находиться.

- Приметы пропавшего: рост 173 сантиметра, нормальное телосложение, волосы темно-русые кудрявые, карие глаза, - сообщают в пресс-службе отряда.

На момент исчезновения мог быть одет в темно-зеленую куртку, черно-бордовые брюки и зимние кроссовки.

Если вы видели Станислава Буракова или знаете, где он может находиться, сообщите любую информацию о нем по номеру горячей линии»ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».