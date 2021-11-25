В Екатеринбурге на Луначарского из-за ДТП встало движение трамваев

Кто стал виновником столкновения, пока неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за столкновения двух иномарок на пересечении улиц Луначарского и Декабристов встало движение трамваев. По сообщениям очевидцев, Lada Priora и Renault Duster стоят «на аварийке» на путях, из-за чего не может проехать трамвай № 10. Общественный транспорт в попутном направлении также не может проехать.

Кто стал виновником столкновения, пока неизвестно. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу обещали прокомментировать инцидент позднее.

Напомним, утром в уральской столице в районе ЖБИ произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Пятилетнего мальчика с тяжелыми травмами головы и живота госпитализировали, однако он скончался в больнице. Его мама также находится в медицинском учреждении с различными травмами.