В Нижнем Тагиле завершились поиски пропавшей 17-летней студентки педагогического колледжа

Как оказалось, девушка самостоятельно приняла решение связаться со своими родителями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студентка педагогического колледжа из Нижнего Тагила Мария Иванова, которая пропала 19 ноября, нашлась живой в Челябинске, ее поисками занималась местная полиция. 17-летняя девушка вышла от своей подруги, однако до дома так и не дошла. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

- Мария была доставлена в отдел полиции. Как рассказала студентка сотрудникам правоохранительных органов, в день пропажи она просто уехала со своим приятелем в Екатеринбург, а после перебралась в Челябинск, где и обитала все то время, что ее искали сотрудники полиции, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Как оказалось, девушка самостоятельно приняла решение связаться со своими родителями и вернуться в родной город. Выяснением всех обстоятельств занимаются сотрудники правоохранительных органов.