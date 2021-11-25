В больнице Екатеринбурга скончался пятилетний мальчик, пострадавший в массовом ДТП на ЖБИ

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В детской больнице Екатеринбурга скончался пятилетний мальчик, который пострадал в массовой аварии на ЖБИ. Информацию об этом подтвердили «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД. Малыша госпитализировали с места ДТП с травмой головы и живота, врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. Напомним, авария произошла утром 25 ноября на улице 40-летия Комсомола.

- Мать скончавшегося, 29-летняя женщина обратилась за медицинской помощью в лечебное учреждение, где ей поставили диагноз: сотрясение головного мозга, тупая травма живота, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Автоинспекторы установили, что водитель Ford Mondeo влетел в Kia Rio, в котором мама с сыном ехала в детский сад. Удар был такой силы, что обе иномарки отбросило на соседние автомобили. Kia врезался в припаркованный BMW X3, а Ford столкнулся с попутной «Лада XRAY».