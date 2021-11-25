Впервые за долгое время в уральской колонии состоялась свадьба

Супруге вручили диск с фотографиями и видео с торжественного события. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Впервые за долгое время коронавирусных ограничений в исправительной колонии №2 в Екатеринбурге состоялась свадьба. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

- Несмотря на то, что длительные свидания с родственниками все еще запрещены, администрация пошла на уступки и влюбленные получили разрешение на проведение регистрации брака с условием отложить длительное свидание до снятия ограничений, - говорится в сообщении.

Бракосочетание прошло 24 ноября между осужденным и его возлюбленной. Брак зарегистрировал официальный представитель ЗАГСа. Супруге вручили диск с фотографиями и видео с торжественного события.

В ГУФСИН отметили, что пойти на уступке и разрешить свадьбу смогли, благодаря подходящей к концу вакцинации осужденных. По последним данным, 97% осужденных уже привились от коронавируса.

Ранее стало известно, что заключенный исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле Дмитрий Зыков победил в одном конкурсе с осужденным актером Михаилом Ефремовым. Его монолог от лица Раскольникова победил в конкурсе-акции «Преступление и наказание» в честь 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского. Осужденный стал лауреатом в номинации «Лучшая мужская работа».

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