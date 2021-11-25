Директоры уральских кинотеатров потребовали отменить QR-коды

Кроме того владельцы попросили не связывать увеличение темпов вакцинации на Урале с введением QR-кодов в кинотеатрах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директоры 15 кинотеатров в Свердловской области потребовали отменить систему QR-кодов. Такое письмо они направили губернатору региона Евгению Куйвашеву.

- Сейчас мы вынуждены терять тех немногих гостей, которых удалось вернуть после длительного локдауна, предъявляя нелепые требования на входе, - говорится в документе.

Кроме того, губернатора попросили отменить QR-коды и в торговых центрах, а также снять ограничения на посещение их для несовершеннолетних. В письме владельцы кинотеатров сообщили, что посещаемость залов падает. Также на 70% сократилась выручка. В письме говорится, что владельцы бизнеса до сих пор пытаются закрыть долги по кредитам и аренде.

Кроме того владельцы попросили не связывать увеличение темпов вакцинации на Урале с введением QR-кодов в кинотеатрах. По их словам, это в большей степени происходит из-за требований привиться от работодателей.

- Мы не можем оставить без внимания опыт Москвы, где QR-коды были отменены и, тем не менее, уровень вакцинации растет, а рост заболеваемости падает, - пишут авторы письма.

Они назвали происходящее «доведением бизнеса до банкротства» и возмутились тем, что власть обращает внимание на пострадавший частный бизнес. Помимо этого, владельцы кинотеатров назвали сферы, на которые властям стоит обратить свое внимание и ввести антиковидные меры. Среди них общественный транспорт, очереди на вакцинацию и в поликлиники.

Под письмом подписались руководители кинотеатров PRADA 3D, «Киноплекс», «Синема Парк Алатырь», «Киномакс», «Кинодом», «КАРО Радуга Парк», «Пассаж Синема», «Гринвич Синема», «Континент синема» в Екатеринбурге. Также подпись оставили главы кинотеатров «Россия», «Родина» и «Мягкий кинотеатр» в Нижнем Тагиле, «Кинодокс» в Каменске-Уральском, «Новое кино» в Краснотурьинске, «Юбилейный» в Серове и «Ретро» в Лесном.

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