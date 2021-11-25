В Екатеринбурге полицейские поймали парня, который украл с карты местной жительницы 129 тысяч

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали 34-летнего мужчину, который украл с карты 47-летней местной жительницы 129 тысяч рублей. Пострадавшая рассказала, что после посещения кафе с ее счета пропала крупная сумма, при этом она заметила, что ни телефон, ни «пластик» она не теряла.

Оказалось, один из посетителей заведения заметил, как женщина при оплате в кафе вводила пароль для входа в мобильное банковское приложение и, вероятно, воспользовался чужим паролем.

- Полицейские установили личность подозреваемого в хищении денег и задержали. Им оказался не работающий и ранее судимый за грабеж 34-летний местный житель. Мужчина дал признательные показания, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, установлено, что задержанный числился в федеральном розыске за приобретение и хранение наркотиков.