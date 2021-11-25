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Происшествия25 ноября 2021 12:33

С начала года на Урале произошло 300 ДТП из-за плохого содержания дорог

В этих авариях погибли 37 человек
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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За последнюю неделю владельцам улично-дорожной сети и подрядным организациям сотрудники ГИБДД выдали около 250 предписаний. Фото: УГИБДД по Свердловской области

За последнюю неделю владельцам улично-дорожной сети и подрядным организациям сотрудники ГИБДД выдали около 250 предписаний. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В 2021 году в Свердловской области 300 ДТП произошли, в том числе, из-за плохого содержания зимних дорог. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

- В сравнении с прошлым годом эти показатели увеличились на 54% и составили четверть от общего количества ДТП с неудовлетворительными дорожными условиями, - говорится в сообщении.

В этих авариях погибли 37 человек. Это на 185% больше в сравнении с 2020 годом. Еще 400 человек получили травмы, что на 40% выше показателей прошлого года.

На улицах Екатеринбурга зарегистрировали 129 таких аварий на дорогах с плохим содержанием

На улицах Екатеринбурга зарегистрировали 129 таких аварий на дорогах с плохим содержанием

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, половина ДТП с плохими дорожными условиями произошли на местных дорогах. В них погибли девять человек и 285 получили травмы. На улицах Екатеринбурга зарегистрировали 129 таких аварий.

- Сложившаяся ситуация, в очередной раз, показывает, что организация работы по содержанию улично-дорожной сети города Екатеринбурга в зимний период требует особого внимания со стороны органов местного самоуправления, - заявили в областном ГИБДД.

Аварийность из-за плохого содержания зимних дорог наблюдается также на территориях Каменска-Уральского, Ревды, Нижнего Тагила, Серова, Верхней Пышмы и Качканара. Несмотря на это, по данным свердловской Госавтоинспекции, в ряде муниципалитетов дороги не обрабатывают противогололедными материалами.

При несвоевременной уборке дорог это приводит к образованию снежного наката

При несвоевременной уборке дорог это приводит к образованию снежного наката

Фото: Алексей БУЛАТОВ

При несвоевременной уборке дорог это приводит к образованию снежного наката. Такая ситуация наблюдается в Пышме, Карпинске, Качканаре и Реже.

Больше всего погибших оказалось в авариях, произошедших на региональных трассах с плохим содержанием. С начала года в 66 ДТП погибли 27 человек и 94 человека пострадали.

При этом больше всего случаев произошли на дорогах «Екатеринбург – Невьянск», «Серов – Североуральск – Ивдель», «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», «Нижняя Салда – Алапаевск», «Екатеринбург-Реж – Алапаевск», Нижний Тагил – Нижняя Салда», «Южный подъезд к г. Нижнему Тагилу», «Нижняя Салда – Алапаевск» и на ЕКАДе.

Зимой 2021 года сотрудники ГИБДД выдали больше 1,5 тысячи предписаний на устранение недостатков содержания дорог

Зимой 2021 года сотрудники ГИБДД выдали больше 1,5 тысячи предписаний на устранение недостатков содержания дорог

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зимой 2021 года сотрудники ГИБДД выдали больше 1,5 тысячи предписаний на устранение недостатков содержания дорог. За их неисполнение в срок составили больше 20 протоколов. Также больше 80 протоколов составили за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автодорог в зимний период. В том числе 17 из них были заведены на юридические лица.

А за последнюю неделю владельцам улично-дорожной сети и подрядным организациям сотрудники ГИБДД выдали около 250 предписаний и составили 10 протоколов на юридические лица.

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