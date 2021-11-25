С начала года на Урале произошло 300 ДТП из-за плохого содержания дорог

За последнюю неделю владельцам улично-дорожной сети и подрядным организациям сотрудники ГИБДД выдали около 250 предписаний. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В 2021 году в Свердловской области 300 ДТП произошли, в том числе, из-за плохого содержания зимних дорог. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

- В сравнении с прошлым годом эти показатели увеличились на 54% и составили четверть от общего количества ДТП с неудовлетворительными дорожными условиями, - говорится в сообщении.

В этих авариях погибли 37 человек. Это на 185% больше в сравнении с 2020 годом. Еще 400 человек получили травмы, что на 40% выше показателей прошлого года.

На улицах Екатеринбурга зарегистрировали 129 таких аварий на дорогах с плохим содержанием Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, половина ДТП с плохими дорожными условиями произошли на местных дорогах. В них погибли девять человек и 285 получили травмы. На улицах Екатеринбурга зарегистрировали 129 таких аварий.

- Сложившаяся ситуация, в очередной раз, показывает, что организация работы по содержанию улично-дорожной сети города Екатеринбурга в зимний период требует особого внимания со стороны органов местного самоуправления, - заявили в областном ГИБДД.

Аварийность из-за плохого содержания зимних дорог наблюдается также на территориях Каменска-Уральского, Ревды, Нижнего Тагила, Серова, Верхней Пышмы и Качканара. Несмотря на это, по данным свердловской Госавтоинспекции, в ряде муниципалитетов дороги не обрабатывают противогололедными материалами.

При несвоевременной уборке дорог это приводит к образованию снежного наката Фото: Алексей БУЛАТОВ

При несвоевременной уборке дорог это приводит к образованию снежного наката. Такая ситуация наблюдается в Пышме, Карпинске, Качканаре и Реже.

Больше всего погибших оказалось в авариях, произошедших на региональных трассах с плохим содержанием. С начала года в 66 ДТП погибли 27 человек и 94 человека пострадали.

При этом больше всего случаев произошли на дорогах «Екатеринбург – Невьянск», «Серов – Североуральск – Ивдель», «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», «Нижняя Салда – Алапаевск», «Екатеринбург-Реж – Алапаевск», Нижний Тагил – Нижняя Салда», «Южный подъезд к г. Нижнему Тагилу», «Нижняя Салда – Алапаевск» и на ЕКАДе.

Зимой 2021 года сотрудники ГИБДД выдали больше 1,5 тысячи предписаний на устранение недостатков содержания дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зимой 2021 года сотрудники ГИБДД выдали больше 1,5 тысячи предписаний на устранение недостатков содержания дорог. За их неисполнение в срок составили больше 20 протоколов. Также больше 80 протоколов составили за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автодорог в зимний период. В том числе 17 из них были заведены на юридические лица.

А за последнюю неделю владельцам улично-дорожной сети и подрядным организациям сотрудники ГИБДД выдали около 250 предписаний и составили 10 протоколов на юридические лица.

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