Нижний Тагил вновь примет международные соревнования летающих лыжников

Кстати, нижнетагильскую спортшколу «Аист» представят Алина Бородина и Кристина Прокопьева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комплекс трамплинов «Аист» в Нижнем Тагиле вновь примет международные соревнования летающих лыжников. На склоне горы Долгая впервые в истории пройдет женский Кубок мира среди женщин, а также Континентальный кубок среди двоеборцев-мужчин. Соревнования начнутся 25 ноября и продлятся три дня.

- В женском Кубке мира будут участвовать представительницы 17 стран. На соревнования приедут действующие чемпионы мира и Олимпийских игр. В их числе рекордсменка Книги рекордов Гиннесса японка Сара Таканаси, на счету которой 62 победы в рамках отдельных стартов Кубка мира, - уточнили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Кстати, нижнетагильскую спортшколу «Аист» представят Алина Бородина и Кристина Прокопьева. А вот в мужском Континентальном кубке по лыжному двоеборью старт возьмут 14 команд. Планируется, что трансляция соревнований будет доступна в социальной сети «ВКонтакте» на странице HillTagil, а также на телеканале «Телекон».