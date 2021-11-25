ЕВРАЗ НТМК снизит выбросы углекислого газа на 7,5 тысячи тонн в год

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При этом собственная генерация электроэнергии комбината увеличена на 1,5% в год. Экономический эффект – более 47 млн рублей в год.

При обновлении ТЭЦ была модернизирована одна из бойлерных установок, на котле №9 смонтированы два дымососа с пониженным энергопотреблением. Каждый дымосос потребляет на 23% меньше ресурсов, что значительно повышает эффективность их работы.

«После технического перевооружения на ТЭЦ было увеличено потребление доменного и коксового газов в качестве топлива для паровых котлов, - отметил директор по энергетике дивизиона «Урал» Денис Корякин. - Энергию, вырабатываемую турбинами, мы начали более эффективно использовать во всех режимах эксплуатации, а образующийся пар отправили на нагрев сетевой воды взамен работы водогрейных котлов на природном газе. Эти мероприятия уменьшили выбросы углекислого газа в атмосферу».

Были установлены два новых теплообменника, которые нагревают воду для подачи потребителям, увеличен диаметр паропровода, увеличена его пропускная способность. Установлена автоматическая система управления агрегатами и механизмами, что позволяет качественно регулировать температуру воды при меняющихся погодных условиях.

Снизить нагрузку на окружающую среду также удалось благодаря увеличению пропускной способности фидеров связи ТЭЦ с 750 до 1600 ампер в час. Для этого заменили токоограничивающие реакторы, масляные выключатели, шинные разъединители, панели защит, оборудование четырёх фидеров связи.

Сокращение выбросов парниковых газов в Нижнем Тагиле и Качканаре – одна из приоритетных задач ЕВРАЗа. Компания уже вложила в экологические проекты в этих городах 3,2 млрд рублей и планирует до 2030 года направить еще около 15 млрд рублей.