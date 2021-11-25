Глава Ревды покидает пост

Ирина Тейшева не идет на второй срок. Фото: Instagram главы Ревды

Глава города Ревда Ирина Тейшева в декабре 2021 года покидает свой пост. Об этом чиновница сообщила в своем в Instagram.

В конце года истекает срок полномочий мэра Ревды, она решила не идти на новый срок по причине перехода на другую работу.

- Я завершаю свою работу в должности главы городского округа Ревда. На второй срок полномочий не иду, так как мне поступило предложение о работе в другой сфере. И я его приняла, - пишет Ирина Тейшева, не раскрывая новое место работы.

Тейшева заняла пост главы уральского города Ревда в 2016 года, а до этого несколько лет трудилась заместителем мэра города по финансовым вопросам.

На совещании после выборов Законодательное собрание Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев высказал претензии мэру Ревды из-за низких показатель у партии «Единая Россия» в Ревде.