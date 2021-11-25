Татуированный художник из Екатеринбурга Владимир Спартак подрался с героиней шоу «Пацанки»

Уральский художник, известный своим умением выбирать метафоры и сотнями татуировок стал одним из участником треш-шоу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимир Седаков, больше известный, как Владимир Спартак принял участие в съемках фрик-шоу, в котором герои из мемов и прочие персонажи будут драться в клетке. Сам Спартак тоже необычный персонаж. Ему 74 года. Все его тело покрыто татуировками. Дом исписан картинами странного содержания. А сам себя он называет художником и поэтом. Эпичные бои с эпатажными героями со всей страны проходили в октябре. Спартак участвовал в нем впервые.

- Организация пригласила его на съемки в Москве, на площадку Hardcore fighting. Сегодня, возможно, выйдет первая пресс-конференция, а потом покажут один из боев. Не знаю, в каком выпуске покажут Владимира. Участие в съемках ему понравилось, хоть он и вернулся с фингалом под глазом, - рассказал «КП – Екатеринбург» представитель Спартака Нудар Бахиа.

Фото: скриншот видео

В одной из битв Владимир Спартак сражался с героиней шоу четвертого сезона «Пацанок» Юлией Мишко. Кроме того, среди фриков в эпических сражениях участвовали, известные по мемам герои: «товарищ адвокат» Гоген Солнцев, Руки-Базуки, Олег Монгол, Мурад «Гроза таксистов», Гриша Полное ТВ, Иришка Чики-Пики и другие фрики со всей страны.

Кстати, через три месяца Владимир Спартак и его домашние животные переедут в новый дом. Документы на него уже готовы. А его старое жилище снесут.

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