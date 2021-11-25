С начала года в Нижнем Тагиле мошенникам доверились почти 500 жителей

. Большинство жертв мошенников говорят, что знали о видах мошенничества из СМИ и интернета, но преступники были очень убедительны
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С начала 2021 года в Нижнем Тагиле зафиксировали 481 факт мошенничества. Из них 285 преступлений совершили в сфере интернета, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
- Раскрытие данного вида мошенничеств затруднено тем, что они осуществляются дистанционно из других городов и регионов, а сим-карты, банковские счета, интернет-сайты зарегистрированы на третьих лиц, - говорится в сообщении.
При этом чаще всего мошенникам доверяются граждане младше 50 лет. Полицейские объясняют это тем, что злоумышленники придумывают новые схемы обмана. Большинство жертв мошенников говорят, что знали о видах мошенничества из СМИ и интернета, но преступники были очень убедительны.
Также полицейские назвали самые распространенные мошеннические схемы:
- представляются сотрудниками банка и просят назвать данные под предлогом некорректного списания средств или попытки использовать карту для оплаты или зачислении денег на счет
- создают фейковые приложения, чтобы заполучить личные и платежные данные
- представляются сотрудниками правоохранительных органов и просят перевести деньги на «безопасный» счет, оформить кредит, подтвердить перевод или покупку, чтобы якобы помочь в поимке мошенников
- рассылают спам-ссылки на электронные почты и в личные сообщения в соцсетях
-представляются знакомыми жертвы в соцсетях и просят одолжить деньг
- просят перевести деньги за участие в конкурсах и опросах
-выкладывают ложные объявления в интернете
Полицейские рекомендуют соблюдать некоторые правила, чтобы обезопасить себя от мошенников. Стражи порядка рекомендуют не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Важно помнить, что правоохранители и сотрудники банков не говорят по телефону о состоянии счетов. Кроме того, только мошенники могут настаивать на оформлении кредитов и перечислении средств на другие счета и номера телефонов.
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