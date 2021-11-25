СвЖД завершает реконструкцию станций Ярино и Боковая по программе развития направления Пермь – Соликамск

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Свердловская железная дорога завершает реконструкцию станций Ярино и Боковая в Пермском крае. На станциях удлинены приемо-отправочные пути и модернизирована система управления движением поездов. Новая инфраструктура позволит увеличить пропускную способность участка, обеспечит возможность приема, формирования и отправления тяжеловесных поездов массой 6 тыс. тонн и условной длиной 71 вагон.

Работы по реконструкции станций Ярино и Боковая проводились в рамках первого этапа комплексной программы развития направления Пермь – Соликамск. В течение года было сформировано земляное полотно, уложена новая рельсошпальная решетка, стрелочные переводы, выполнен монтаж контактной сети, установлены новые светодиодные светофоры. Станции переведены на более современную микропроцессорную диспетчерскую централизацию, которая позволяет в режиме реального времени контролировать работу станций, движение поездов, управлять стрелками и сигналами, используя самые надежные каналы связи.

Для снижения шумового воздействия на жителей домов, расположенных вблизи железной дороги, вдоль станционных путей установлены шумозащитные экраны.

Ранее в 2020-2021 гг. в рамках реализации первого этапа программы развития направления Пермь – Соликамск была проведена реконструкция станций Дивья, Тихая и Кухтым. Выполнен монтаж 9 вольтодобавочных устройств (ВДУ – предназначены для усиления электроснабжения контактной сети) на станциях Кизел, Расик, Шестаки, Копи, Кухтым, Ленва, Родник, Боковая, Углеуральская.

В настоящее время ведутся работы по реконструкции станций Углеуральская, Шестаки, Пальники и Парма. В ходе реализации второго этапа программы предстоит построить вторые главные пути на участке Углеуральская – Няр, четыре разъезда, провести реконструкцию станций Яйва, Чашкино.

В связи с прогнозируемым ростом перевозок в Березниковско-Соликамском узле (БСУ) в ОАО «РЖД» разработана комплексная программа развития инфраструктуры на направлении Пермь – Соликамск. Ее реализация, запланированная в два этапа (2018-2022 г.г. и 2023-2025 г.г.), позволит повысить скорость доставки грузов предприятий БСУ – химические и минеральные удобрения. Обеспечение опережающего развития железнодорожной инфраструктуры Верхнекамья связано, прежде всего, со строительством новых горно-обогатительных комбинатов на севере Пермского края. По прогнозам, к 2025 году погрузка предприятий БСУ вырастет на 43,7% (к уровню 2017 года) и составит 37,8 млн тонн.