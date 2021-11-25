МЧС предупредило свердловчан о сильном ветре

на время непогоды уральцам нужно держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Свердловской области 26 ноября ожидают сильные ветры с порывами до 18 метров в секунду. Об этом уральцев предупредило региональное МЧС.

- Находясь в здании при сильном ветре, закройте все окна и двери, проверив надежность их закрытия. Соблюдайте меры пожарной безопасности, не допускайте применения открытого огня, по возможности отключите электроприборы, - говорится в рекомендациях спасателей.

Также МЧС рассказало, что уральцам нужно держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов, если ветер застал их на улице.

Спасатели заявили, что сорванные ветром элементы кровли и стекол могут нести опасность. Они могут отлетать от строящихся или ремонтируемых зданий.

Кроме того, быть осторожными стоит и водителям. Во время непогоды им нужно строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Автомобилистам лучше не оставлять свои машины рядом с деревьями и рекламными щитами во время сильного ветра.

Уральцы могут сообщить о возникший происшествиях и требуемой помощи по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка