МЧС предупредило свердловчан о сильном ветре

на время непогоды уральцам нужно держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителей Свердловской области 26 ноября ожидают сильные ветры с порывами до 18 метров в секунду. Об этом уральцев предупредило региональное МЧС.
- Находясь в здании при сильном ветре, закройте все окна и двери, проверив надежность их закрытия. Соблюдайте меры пожарной безопасности, не допускайте применения открытого огня, по возможности отключите электроприборы, - говорится в рекомендациях спасателей.
Также МЧС рассказало, что уральцам нужно держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов, если ветер застал их на улице.
Спасатели заявили, что сорванные ветром элементы кровли и стекол могут нести опасность. Они могут отлетать от строящихся или ремонтируемых зданий.
Кроме того, быть осторожными стоит и водителям. Во время непогоды им нужно строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Автомобилистам лучше не оставлять свои машины рядом с деревьями и рекламными щитами во время сильного ветра.
Уральцы могут сообщить о возникший происшествиях и требуемой помощи по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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