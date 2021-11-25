В Екатеринбурге изменится схема движения автобуса до Кольцово

Автобус будет курсировать по маршруту от станции Кольцово, через аэропорт к Ботанике Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге изменится схема движения автобуса №01 до Кольцово. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» городская мэрия.

С 1 января автобус будет курсировать по маршруту от станции Кольцово, через аэропорт к Ботанике, к ТЦ «Дирижабль», проезжая остановки «Метро «Ботаническая»», «Шварца», «Яблоневая», «Сады», «А/п Кольцово», «Бахчиванджи», «Авиагородок» и «Станция Кольцово».

- По этому маршруту идут конкурсные процедуры, - рассказали в мэрии.

В настоящее время мэрия ищет перевозчика на этот маршрут.

Напомним, что в Екатеринбурге два популярных маршрута автобусов изменили схему своего движения, речь идет номерах 25 и 27. Теперь они заезжают на участок дублера улицы Металлургов, на котором ввели остановочный пункт «ТК Новомосковский» в направлении УрФУ.