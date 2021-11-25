Пермские художницы построят ледовый городок у «Ельцин Центра»

Открытие ледового городка запланировано на 25 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед «Ельцин Центром» появится ледовый городок. Его строительством займутся художницы из Перми - сестры Елена и Марина Еркович.

- Уже в ближайшие дни они отправятся на поиски качественного льда в окрестностях Екатеринбурга, - говорится в сообщении «Ельцин Центра».

Кроме того, в ледовом городке будут детские горки. Открытие запланировано на 25 декабря.

Также в «Ельцин Центре» рассказали, что в этом сезоне они будут использовать только новогодние украшения, сделанные из переработанных материалов, чтобы сохранить природу. Команда обещает необычные елки и дизайнерские украшения.

- В этом году наш девиз: Новый год – все по-новому, - рассказали в «Ельцин Центре».

В Екатеринбурге с 15 ноября началось строительство ледового городка на площади 1905 года. Согласно опубликованной на портале госзакупок информации, в 202 году городок обойдется городу в 24,3 миллиона рублей.

На площади установят 50-метровую елку с многоцветной иллюминацией, ледяные скульптуры Деда Мороза со Снегурочкой, поставят сцену с большим мультимедийным экраном, построят замок, лабиринт и восемь ледяных горок.

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