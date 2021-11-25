На Урале подорожали рис и вермишель

Вермишель выросла в цене на 2,39%
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За минувшую неделю в Свердловской области сильнее всего подорожали шлифованный рис и вермишель. Это следует из данных Свердловскстата.
С 15 по 22 ноября вермишель выросла в цене на 2,39%. Теперь она стоит 119,86 рубля за килограмм. Также подорожал рис. Его стоимость увеличилась на 2,33%, до 113,01 рубля за килограмм.
Кроме того, выросли цены белокочанную капусту на 2,33%,до 36,85 рубля за килограмм. На 2,32% подорожали сосиски. Их теперь можно купить на Урале за 485,37 рубля за килограмм. Стоимость моркови увеличилась на 2,06% до 43,07 рубля за килограмм.
Также изменения коснулись неразделанной мороженой рыбы. Она подорожала на 1,96% до 187,85 рубля за килограмм. Сметана выросла в цене на 1,93% до 244,83 рубля за килограмм. Яблоки выросли в цене на 1,8% до 97,09 рубля за килограмм.
При этом цены на некоторые продукты наоборот снизились. Свежие огурцы подешевели на 4,97%, до 130,62 рубля за килограмм. Также сократилась стоимость фруктово-ягодных консерв на 2,65%, до 422,17 рубля за килограмм. Помимо этого, упала стоимость свежих помидоров на 2,24%, до 168,81 рубля за килограмм.
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