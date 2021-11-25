На Урале подорожали рис и вермишель

Вермишель выросла в цене на 2,39% Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшую неделю в Свердловской области сильнее всего подорожали шлифованный рис и вермишель. Это следует из данных Свердловскстата.

С 15 по 22 ноября вермишель выросла в цене на 2,39%. Теперь она стоит 119,86 рубля за килограмм. Также подорожал рис. Его стоимость увеличилась на 2,33%, до 113,01 рубля за килограмм.

Кроме того, выросли цены белокочанную капусту на 2,33%,до 36,85 рубля за килограмм. На 2,32% подорожали сосиски. Их теперь можно купить на Урале за 485,37 рубля за килограмм. Стоимость моркови увеличилась на 2,06% до 43,07 рубля за килограмм.

Также изменения коснулись неразделанной мороженой рыбы. Она подорожала на 1,96% до 187,85 рубля за килограмм. Сметана выросла в цене на 1,93% до 244,83 рубля за килограмм. Яблоки выросли в цене на 1,8% до 97,09 рубля за килограмм.

При этом цены на некоторые продукты наоборот снизились. Свежие огурцы подешевели на 4,97%, до 130,62 рубля за килограмм. Также сократилась стоимость фруктово-ягодных консерв на 2,65%, до 422,17 рубля за килограмм. Помимо этого, упала стоимость свежих помидоров на 2,24%, до 168,81 рубля за килограмм.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка