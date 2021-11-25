Владимир Путин наградил орденами двух свердловских министров

Путин подписал указ о награждении орденами двух свердловских министров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами двух свердловских министров.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденами II степени «За заслуги перед Отечеством» удостоились министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков и министр промышленности и науки Сергей Пересторонин.

Согласно указу, этот орден также получил машинист электровоза филиала ОАО "РЖД".

Ранее Сергея Пересторонина губернатор Свердловской области наградил знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.

Напомним, что в 2020 году Евгений Куйвашев вручил выдающимся уральцам награды Президента России и знаки отличия Свердловской области. Среди награжденных десять человек – сотрудники Первоуральского новотрубного завода.