Трассу Екатеринбург-Тюмень перекроют из-за монтажных работ

Водителей попросили учесть информацию о перекрытии трассы при планировании маршрута Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трассу Екатеринбург-Тюмень (Р-351) перекроют из-за монтажных работ в ночь с 28 на 29 ноября. На участке дороги будут устанавливать автоматизированную систему управления дорожным движением.

- Для безопасного монтажа планируется закрытие движения 29 ноября с 01:15 до 01:30 (на 124 километре) и с 02:15 до 02:30 (на 125 километре) в оба направления, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Водителей попросили учесть информацию о перекрытии трассы при планировании маршрута, а также с пониманием отнестись к временным неудобствам. Кроме того автомобилистов призвали следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.