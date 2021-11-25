В Екатеринбургском цирке пункт вакцинации от коронавируса будет работать до 24 декабря

Начиная с мая в Цирке уже привились 9 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае в Екатеринбургском цирке открылся пункт вакцинации, где можно привиться от коронавируса. Всего за это время привиться успели 9000 человек. Об этом сегодня, 25 ноября, заявила Тамара Бортникова, директор Цирка. Но чуть меньше чем через месяц этот пункт вакцинации будет закрыт.

- Наш пункт вакцинации не более месяца будет работать, так как с 24 декабря начинаются новогодние гастроли, - заявила Тамара Бортникова. - Но если будет необходимость, мы готовы после 9 января вновь продолжить работу пункта вакцинации.

В Цирке напоминают, что каждый, кто приходит на вакцинацию, получает сертификат на пригласительный билет.

- Для многих это стало поводом прийти в Цирк впервые за 20-30 лет, - отмечает Тамара Бортникова.