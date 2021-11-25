Мясо верблюда, шоколад и масло из конопли, волшебные ферментированные сливы: в ЭКСПО проходит выставка InterFood Ural

Фото предоставлено организаторами выставки InterFood Ural

С 23 по 25 ноября 2021 года в Екатеринбурге, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» проходит выставка продуктов питания и напитков InterFood Ural и выставка оборудования для пищевой промышленности FoodTech Ural 2021.

Получить билет можно, зарегистрировавшись по ссылке>> Промокод для бесплатного посещения: QW21.

На выставке представлена продукция из 20 регионов России: молочная и масложировая продукция, мясная продукция и бакалея, замороженные продукты и полуфабрикаты, а также карамельная продукция и шоколад, мягкие грильяжи и печенье, фруктовая консервация и другие кондитерские изделия.

Фото предоставлено организаторами выставки InterFood Ural

Широко представлена тематика здорового питания – уникальную ферментированную продукцию для детокса представит Share Russia, продукция, обогащенная хитозановым комплексом от Hitabs, целый ряд компаний с продукцией дикоросов из Сибири – орехи, грибы, ягоды, травы и чаи, полезная жевательная смола лиственницы сибирской, масла холодного отжима и овощные хлебцы и др.

Выставка ориентирована преимущественно на B2B-сектор – выставку посещают коммерческие директора, руководители по закупкам, категорийные менеджеры федеральных и локальных торговых сетей, владельцы, руководители, заведующие и товароведы неорганизованной розницы, владельцы, заведующие производств, технологи и шеф-повара предприятий общественного питания.

Кроме того, производителей продуктов питания заинтересует экспозиция FoodTech, на которой собраны поставщики упаковки и этикетки, автоматизации торговли, поставщики оборудования для пищевой промышленности: стеллажных систем, мясоперерабатывающего и молокоперерабатывающего оборудования и др.

Фото предоставлено организаторами выставки InterFood Ural

24 ноября в рамках выставки пройдет мастер-класс «Хлеб на закваске: стабильное качество и безопасность», а 25 ноября мастер-класс «Слойки и круассаны».

Выставка InterFood Ural проходит при поддержке Правительства Свердловской области, Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, Администрации г. Екатеринбурга.

График работы выставки:

23 -24 ноября 9.30 – 18.00, 25 ноября 9.30 - 16.00

В дни работы выставки от станции метро «Ботаническая» до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» можно будет доехать на бесплатном автобусе, интервал движения – каждые 30 минут.

Подробнее о выставках на сайте www.interfood-ural.ru и foodtech-ural.ru

Организатор выставки — МВК, офис в Екатеринбурге