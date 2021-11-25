Когда водитель начал отъезжать от дома, ему крикнули, что он наехал на человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Туре водитель грузовика переехал женщину. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области.

В среду около 16:00 мужчина за рулем грузовика Урал после разгрузки древесины переехал женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

- Как пояснил муж погибшей, они находились дома, когда подъехала автомашина с «горбылем» он вышел к водителю, показать место, куда необходимо его выгрузить, в этот момент его жена оставалась дома, - рассказали в Госавтоинспекции.

Когда водитель начал отъезжать от дома, ему крикнули, что он наехал на человека. Муж погибшей увидел свою жену, попытался ей помочь, но было уже поздно.

- Водитель автомобиля Урал, проживает в городе Верхняя Тура, имеет стаж управления транспортными средствами 45 лет, категорией «С» в текущем году за нарушение ПДД привлекался 1 раз, за превышение скорости, - уточнили региональной ГИБДД.

Экспертиза показала, что водитель был трезв. Обстоятельства ДТП выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.