В Академическом сгорел грузовик

Фото: группа ВКонтакте "Инцидент Екатеринбург"

В Академическом районе Екатеринбурга утром, 25 ноября, прямо посреди проезжей части вспыхнул грузовик. Тушить машины приезжали пожарные.

- В 10:00 поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, ул.Краснолесья, 111. На площади 3 квадратных метра горит грузовой автомобиль, - рассказали "КП-Екатеринбург" в МЧС по Свердловской области.

Спустя четыре минуты пожарным удалось локализовать огонь. На месте работают 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники. К счастью, никто во время возгорания машины не пострадал.