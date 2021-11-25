У екатеринбурженки арестовали BMW X6 из-за долга по кредиту

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Жительница Екатеринбурга взяла кредит, долгое время не оплачивала его, и накопила большую задолженность. Из-за этого она лишилась своего автомобиля - BMW X6 арестовали приставы.

- В Верх-Исетское районное отделение судебных приставов Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области поступил исполнительный лист об обращении взыскания на заложенное имущество автомобиль BMW X6 в пределах суммы иска 4,5 миллионов рублей в пользу кредитной организации, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Приставы передали автомобиль представителю взыскателя - банку. После этого женщина погасила долг, однако в отделение судебных приставов поступил новый исполнительный лист от другого кредитора на взыскание 667 тысяч рублей с екатеринбурженки.

- Должница приехала получать машину, но в ее присутствии в отношении автомобиля повторно составлен акт описи (ареста) имущества, - добавили в ГУФССП России по Свердловской области.

Женщине все-таки вернули машину, несмотря на долг, но без права пользования. Также ее предупредили об ответственности, предусмотренной статьей 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации). Полноправной хозяйкой автомобиля женщина может стать, только после погашения нового долга.