В Верхней Пышме изъяли 270 литров «паленого» алкоголя

Места изготовления «паленого» спиртного обнаружить не удалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь». В ходе него стражи порядка изъяли больше 270 литров фальсифицированного алкоголя, сообщает МО МВД России «Верхнепышминский».

- Проверено 137 объектов предпринимательской деятельности на предмет выявления фактов нарушения правил продажи алкогольной продукции, в том числе в ночное время, - говорится в сообщении.

Полицейские выявили 12 фактов нарушения продажи спиртного. Места изготовления «паленого» спиртного обнаружить не удалось.

Стражи порядка составили четыре протокола по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ (Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции) и два по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ (Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Ранее в Екатеринбурге полиция накрыла киоск на улице Куйбышева рядом с Шарташским рынком, где помимо фруктов и овощей нашли спиртное без акцизных марок, а также насвай.

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