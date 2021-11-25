В Свердловской области потеплеет до нуля градусов

Выходные в Свердловской области будут теплыми, но ветреными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно ему в Свердловской области ожидается потепление. Столбики термометров поднимутся до нуля градусов к выходным.

В пятницу, 26 ноября, ночью ожидается от -11 до -16 градусов, на крайнем севере до -21. В дневное время потеплеет до -1,-6, на севере до -11 градусов. Местами прогнозируется небольшой снег и метели. В южной части региона обещают сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В субботу, 27 ноября, ночью прогнозируется от -2 до -7 градусов, на крайнем севере до -12 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 0, -5 градусов. День пройдет преимущественно без осадков, при этом ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Напомним, ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала «КП-Екатеринбург», какой будет эта зима, и ждать ли нам снегопадов, как в прошлом году.