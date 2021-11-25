Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 25 ноября

Новости Екатеринбурга: утро 25 ноября Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к утру 25 ноября 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

Под Первоуральском в поселке Старые Решеты вчера вечером на улице зеленая загорелся частный дом с надворными постройками. Площадь возгорания составила 252 квадратных метров.

На место ЧП выехало несколько пожарных расчетов, которые справились с огнем за полчаса. В пожаре никто из людей не пострадал.

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Баумана и Бабушкина еще 16 ноября произошел дорожный конфликт между водителем автобуса и автомобилистом. Водитель автобуса высказал угрозу убийством, которую его оппонент воспринял реально.

В полицию никто из участников инцидента не обращался, однако видео конфликта разошлось по социальным сетям, и им заинтересовались стражи порядка. Сейчас стало известно, что возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством», максимальная санкция по которой – 2 года лишения свободы.

В Верхней Пышме продолжаются поиски 28-летнего Владислава Ибатова, который пропал вчера днем в СНТ «Шахтер». Поисками занимаются сотрудники полиции, а также сотрудники поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв». Особая примета мужчины – татуировка в виде цветка с черепом от плеча до запястья.