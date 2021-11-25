Под Первоуральском потушили крупный пожар

Загорелся частный жилой дом и надворные постройки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Первоуральском в деревне Старые решеты потушили крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Свердловской области.

Накануне в 18:49 в деревне Старые решеты на улице Зеленая загорелся частный жилой дом и надворные постройки на площади 252 квадратных метров. На место оперативно приехали пожарные,, и уже в 19:24 огонь был полностью потушен.

- В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 18 человек личного состава, - рассказали в ведомстве.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Нижнем Тагиле из-за пожара, в котором погиб мужчина эвакуировались 15 человек. Огонь распространился в квартире на площади пять квадратных метров - сгорели личные вещи жильцов. Причиной трагедии, по предварительной информации, стала непотушенная сигарета. Известно, что в этой квартире пожар происходит уже не в первый раз.