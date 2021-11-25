В Верхней Пышме разыскивают мужчину с татуировкой цветка с черепом

Фото: поисковый отряд Прорыв

В Верхней Пышме, в СНТ «Шахтер» в среду, 24 ноября, пропал 28-летний Ибатов Владислав. Мужчину разыскивают волонтеры поискового отряда «Прорыв» и полицейские МО МВД России «Верхнепышминский». Известно, что у Владислава есть особая примера - татуировка в виде цветка с черепом от плеча до запястья.

- На момент пропажи был одет в шапку вязаную спортивную черного цвета, куртку с капюшоном осеннюю ниже колена черного цвета, штаны спортивные черного цвета, кроссовки коричневого цвета и кофту черного цвета, - рассказали в поисковом отряде.

Приметы:

Рост: 170-175 см.

Телосложение: среднее

Цвет глаз: карие

Цвет волос: русые

Если вы знаете, где может находиться Владислав, сообщите руководителю отряда Наталии Лиса по телефону: 89000440220 или в отделение полиции: 8 (34368) 5-43-44.