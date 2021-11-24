На Урале директор птицефабрики выплатит штраф за загрязнение окружающей среды

Фото: пресс-служба СУ СК по Свердловской области

В Свердловской области 44-летнего генерального директора птицефабрики признали виновным в загрязнении окружающей среды. В следствии установили, что с 2016 по 2018 год мужчина, стремясь извлечь максимальную прибыль и уменьшить материальные затраты по обезвреживанию опасных отходов, давал указания по транспортировке и хранению свежего куриного помета в поля по соседству.

Из-за этого хранилище оказалось переполненным, а отходы разлились по прилегающим к нему земельным участкам, произошло загрязнение различными химическими веществами.

- Кроме того, в 2018-2019 годах подсудимый по мере накопления куриного помета на территории возглавляемой им птицефабрики, давал указания размещать данный вид опасных отходов на земельных участках в Нижнесергинском и Богдановичском районах. Причиненный материальный ущерб составил более 135 миллионов рублей, - уточнили в СУ СК по Свердловской области.

По решению суда мужчина заплатит штраф в размере 150 тысяч рублей.