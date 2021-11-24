В Екатеринбурге пропал 56-летний мужчина, приехавший в реабилитационный центр

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 56-летнего Евгения Анатольевича Тимофеева. Мужчина прибыл в уральскую столицу из Ульяновска, чтобы пройти лечение в реабилитационном центре. Последний раз он выходил на связь еще в конце августа.

- Сюда приезжал в реабилитационный центр. Пропал с момента перевода из одного центра в другой. Возможно, кто-то его видел. Его очень ждет сестра. Может находиться в монастырях, верующий, - рассказывают «КП-Екатеринбург» в отряде «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего: рост 178 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза. К сожалению, нет никакой информации, как он был одет в момент исчезновения.

Если вы видели Евгения Тимофеева или знаете, где он может находиться, сообщите любую информацию по номеру горячей линии поискового отряда 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».