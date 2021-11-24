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Общество24 ноября 2021 16:41

В Екатеринбурге росгвардейцы задержали мужчину с поддельными банкнотами

Местный житель пытался расплатиться фальшивкой в магазине
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Сообщение об инциденте поступило из продуктового магазина, который расположен на улице Халтурина

Сообщение об инциденте поступило из продуктового магазина, который расположен на улице Халтурина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего местного жителя, который пытался расплатиться поддельными купюрами. Сообщение об инциденте поступило из продуктового магазина, который расположен на улице Халтурина.

- Днем экипажу Росгвардии поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемой торговой точке. По прибытии на место росгвардейцы выяснили, что один из посетителей расплатился денежной купюрой достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки, - уточнили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Напомним, недавно прокуратура сообщала, что жителю Сысертского района грозит до восьми лет лишения свободы за приобретение и использование поддельных купюр. По версии следствия, обвиняемый 31 июля 2021 года через свой аккаунт на одном из интернет-сайтов совершил покупку не менее двух поддельных купюр по пять тысяч рублей.