В Екатеринбурге росгвардейцы задержали мужчину с поддельными банкнотами

Сообщение об инциденте поступило из продуктового магазина, который расположен на улице Халтурина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего местного жителя, который пытался расплатиться поддельными купюрами. Сообщение об инциденте поступило из продуктового магазина, который расположен на улице Халтурина.

- Днем экипажу Росгвардии поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемой торговой точке. По прибытии на место росгвардейцы выяснили, что один из посетителей расплатился денежной купюрой достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки, - уточнили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Напомним, недавно прокуратура сообщала, что жителю Сысертского района грозит до восьми лет лишения свободы за приобретение и использование поддельных купюр. По версии следствия, обвиняемый 31 июля 2021 года через свой аккаунт на одном из интернет-сайтов совершил покупку не менее двух поддельных купюр по пять тысяч рублей.