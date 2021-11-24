По предварительным данным, смерть мужчины не связана с криминалом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на станции метро «Ботаническая» умер человек. По словам очевидцев, мужчине стало плохо, он потерял сознание и упал на пол. На место происшествия вызывали бригаду медиков, однако врачам оставалось только констатировать его смерть

- С целью установления обстоятельств случившегося организован выезд на место происшествия следователя СКР по Чкаловскому району Екатеринбурга, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

В пресс-группе УМВД уточнили, что происшествие не связано с проявлениями криминала. Напомним, еще один инцидент в екатеринбургской подземке произошел в начале ноября. Тогда на станции «Площадь 1905 года» на пути упала девушка. К счастью она осталась жива. Поезд в этот момент уже успел остановиться. По предварительным данным, девушке стало плохо, из-за чего он оступилась.