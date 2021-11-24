Полиция Екатеринбурга ищет свидетелей смертельного ДТП с участием мотоциклиста

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Полиция Екатеринбурга ищет очевидцев смертельной аварии с участием мотоциклиста. Известно, что ДТП произошло еще 23 июля прошлого года, тогда около 01:43 по местному времени он ехал по Объездной дороге со стороны улицы Щербакова в направлении улицы 8 Марта. В районе съезда на АЗС «Лукойл» водитель BMV С40 вылетел с дороги.

- Мотоциклист перевернулся и с тяжелыми травмами был доставлен в ОКБ № 1, однако врачам не удалось спасти его жизнь. По факту ДТП следственной частью регионального ГУ МВД России проводится проверка. Чтобы восстановить полную картину произошедшего, необходима помощь свидетелей, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области.

Если вы знаете, как произошла авария, обратитесь в отдел по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта по телефонам: 8-9502043074 или 8(343) 354-59-13.