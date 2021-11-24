В Екатеринбурге гимназия № 120 получит пристрой на 600 человек

Гимназия № 120 получит пристрой, благодаря которому появятся дополнительные 600 мест для обучающихся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге гимназия № 120 получит пристрой, благодаря которому появятся дополнительные 600 мест для обучающихся. По словам главы уральской столицы Алексея Орлова, до 24 декабря будет заключен муниципальный контракт, средства для реализации такого плана имеются, а проектно-сметная документация уже разработана.

- О том, что в гимназии детям не хватает места, говорили уже много лет. Власть об этом знала. Усилия предпринимались. И проблема была не в какой-то волоките, как это часто думают горожане. Элементарным образом не хватало средств. Как вы наверняка знаете, у нас в городе ежегодно сдаются новые школы, - написал в своем Instagram мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Глава города вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым лично сообщил радостную новость члену родительского комитета гимназии Екатерине Стрельцовой, которая в течение долгих лет добивалась расширения учебного заведения.