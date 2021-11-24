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Общество24 ноября 2021 13:50

В Екатеринбурге мошенники выманили у пенсионерки 900 тысяч, чтобы «помочь внучке»

Пожилая женщина стала жертвой старого «развода»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Как только звонки прекратились, пожилая женщина поняла, что стала жертвой мошенников

Как только звонки прекратились, пожилая женщина поняла, что стала жертвой мошенников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выманили у 72-летней пенсионерки 900 тысяч рублей по старой схеме «внучка попала в ДТП». Женщина обратилась в полицию 23 ноября и рассказала, что на ее стационарный телефон позвонили неизвестные и рассказали, что ее родственница стала виновницей серьезной аварии, и необходимо собрать деньги, чтобы избежать проблем.

- Собеседник «держал на проводе» пенсионерку около 40 минут, вплоть до момента, пока к ней домой не приехал "курьер" на автомобиле, которому женщина за «решение» вопроса добровольно отдала 900 тысяч рублей личных накоплений, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Как только звонки прекратились, пожилая женщина поняла, что стала жертвой мошенников, поэтому обратилась в полицию. Она рассказала, что раньше уже слышала об этой схеме обмана. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».