В Екатеринбурге мошенники выманили у пенсионерки 900 тысяч, чтобы «помочь внучке»

Как только звонки прекратились, пожилая женщина поняла, что стала жертвой мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выманили у 72-летней пенсионерки 900 тысяч рублей по старой схеме «внучка попала в ДТП». Женщина обратилась в полицию 23 ноября и рассказала, что на ее стационарный телефон позвонили неизвестные и рассказали, что ее родственница стала виновницей серьезной аварии, и необходимо собрать деньги, чтобы избежать проблем.

- Собеседник «держал на проводе» пенсионерку около 40 минут, вплоть до момента, пока к ней домой не приехал "курьер" на автомобиле, которому женщина за «решение» вопроса добровольно отдала 900 тысяч рублей личных накоплений, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Как только звонки прекратились, пожилая женщина поняла, что стала жертвой мошенников, поэтому обратилась в полицию. Она рассказала, что раньше уже слышала об этой схеме обмана. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».