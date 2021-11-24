Мэрия показала эскизы стелы у аэропорта Кольцово

Стелу установят на прилегающей к аэропорту территории
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэрия опубликовала эскизы стелы у аэропорта Кольцово, которые предложили финалисты конкурса на разработку концепций. Экспертное жюри определит победителя до 6 декабря 2021 года.
- Памятная стела, безусловно, должна напоминать екатеринбуржцам о значимых датах для города, а приезжающим в уральскую столицу рассказывать о ее истории, - заявил замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов.
Стелу установят на прилегающей к аэропорту территории. Победитель конкурса получит миллион рублей. Остальным финалистам выдадут по 250 тысяч рублей.
В финал вышли следующие архитектурные бюро:
ООО «Архитектурное бюро Асадова»
Фото: проектная документация
ООО «Нефа Архитектс»
Фото: проектная документация
Коллектив: Петр Любавин (архитектурное бюро Yacheyka), Сергей Каменский (Музей истории Екатеринбурга), Григорий Родионов (TengoInteractive), Владимир Селезнев (художник и куратор)
Фото: проектная документация
Фото: проектная документация
ООО «Творческое объединение Екатеринбургский художественной фонд»
Фото: проектная документация
ООО «Мегабудка»
Фото: проектная документация