Мэрия показала эскизы стелы у аэропорта Кольцово

Стелу установят на прилегающей к аэропорту территории Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия опубликовала эскизы стелы у аэропорта Кольцово, которые предложили финалисты конкурса на разработку концепций. Экспертное жюри определит победителя до 6 декабря 2021 года.

- Памятная стела, безусловно, должна напоминать екатеринбуржцам о значимых датах для города, а приезжающим в уральскую столицу рассказывать о ее истории, - заявил замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Стелу установят на прилегающей к аэропорту территории. Победитель конкурса получит миллион рублей. Остальным финалистам выдадут по 250 тысяч рублей.

В финал вышли следующие архитектурные бюро:

ООО «Архитектурное бюро Асадова»

Фото: проектная документация

ООО «Нефа Архитектс»

Фото: проектная документация

Коллектив: Петр Любавин (архитектурное бюро Yacheyka), Сергей Каменский (Музей истории Екатеринбурга), Григорий Родионов (TengoInteractive), Владимир Селезнев (художник и куратор)

Фото: проектная документация

Фото: проектная документация

ООО «Творческое объединение Екатеринбургский художественной фонд»

Фото: проектная документация

ООО «Мегабудка»