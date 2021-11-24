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Общество24 ноября 2021 13:22

Городские власти оценили качество уборки улиц уральской столицы

По словам заместителя мэра, дорожники неплохо справляются со своими обязанностями
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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На сегодняшний день последствия непогоды устраняют 363 рабочих и 180 единиц спецтехники

На сегодняшний день последствия непогоды устраняют 363 рабочих и 180 единиц спецтехники

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга оценили качество уборки улиц после снегопадов, которые обрушились на уральскую столицу в последние дни. Заместитель мэра Алексей Бубнов совершил объезд Ленинского, Академического и Верх-Исетского районов. По его словам, дорожные рабочие неплохо справляются со своими обязанностями.

- Улицы и тротуары районов убираются оперативно. Есть замечания по уборке межосевой полосы, но это объяснимо: первая машина должна выехать на встречную полосу, убедиться в безопасности, что она не мешает другим участникам дорожного движения, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Уточняется, что за минувшие сутки коммунальщики вывезли на полигоны около восьми тысяч тонн снега. Для обработки дорог и тротуаров было израсходовано более девяти тонн противогололедных материалов и 23 тонны фракционного песка. На сегодняшний день последствия непогоды устраняют 363 рабочих и 180 единиц спецтехники.