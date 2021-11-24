Хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде разгромно проиграл хабаровскому «Амуру»

Для уральской команды уже четвертое поражение в последних пяти матчах и второе кряду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб из Екатеринбурга «Автомобилист» на выезде разгромно проиграл «Амуру». Встреча проходила на арене Хабаровска. Гости площадки уступили со счетом 3:0. Для уральской команды уже четвертое поражение в последних пяти матчах и второе кряду.

В составе хозяев отличились Данил Файзуллин, он сумел реализовать численное большинство. В начале второго периода Владимир Бутузов удвоил преимущество, а еще через четыре минуты Сергей Терещенко установил окончательные цифры на табло.

Сейчас подопечные Билла Питерса откатились на восьмую строчку восточной конференции. В активе команды 31 балл в 32 проведенных матчах. Следующую встречу уральские хоккеисты проведут также на выезде, им предстоит сыграть с «Адмиралом» из Владивостока