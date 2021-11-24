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Спорт24 ноября 2021 13:01

Хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде разгромно проиграл хабаровскому «Амуру»

Встреча завершилась со счетом 3:0
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Для уральской команды уже четвертое поражение в последних пяти матчах и второе кряду

Для уральской команды уже четвертое поражение в последних пяти матчах и второе кряду

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб из Екатеринбурга «Автомобилист» на выезде разгромно проиграл «Амуру». Встреча проходила на арене Хабаровска. Гости площадки уступили со счетом 3:0. Для уральской команды уже четвертое поражение в последних пяти матчах и второе кряду.

В составе хозяев отличились Данил Файзуллин, он сумел реализовать численное большинство. В начале второго периода Владимир Бутузов удвоил преимущество, а еще через четыре минуты Сергей Терещенко установил окончательные цифры на табло.

Сейчас подопечные Билла Питерса откатились на восьмую строчку восточной конференции. В активе команды 31 балл в 32 проведенных матчах. Следующую встречу уральские хоккеисты проведут также на выезде, им предстоит сыграть с «Адмиралом» из Владивостока