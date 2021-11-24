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Общество24 ноября 2021 12:49

В Североуральске осудили мужчину за пьяное вождение мотоцикла

31-летний местный житель не в первый раз привлекается к ответственности
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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За свое нарушение мужчина получил 400 часов обязательных работ

За свое нарушение мужчина получил 400 часов обязательных работ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске осудили 31-летнего местного жителя, который сел за руль мотоцикла, будучи нетрезвым. Во время расследования уголовного дела установлено, что 6 августа этого года мужчина, которого уже привлекали к ответственности за пьяное вождение, управлял двухколесным транспортом Suzuki.

- Нарушитель двигался по улице Иванова поселка Черемухово города Североуральска. Он был остановлен сотрудниками полиции и отстранен от управления транспортным средством, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге мужчину признали виновным по статье «Управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию» и приговорили к обязательным работам на срок 400 часов. Кроме того, он не сможет сесть за руль еще полтора года.