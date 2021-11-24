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Общество24 ноября 2021 12:29

Подготовка к проведению Универсиады в Екатеринбурге выросла на 5,1 млрд рублей

Всего на нее потратят 69,8 миллиарда
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Универсиада пройдет в Екатеринбурге в 2023 году с 8 по 19 августа. Фото: проектная документация

Универсиада пройдет в Екатеринбурге в 2023 году с 8 по 19 августа. Фото: проектная документация

Затраты на подготовку к проведению в Екатеринбурге Универсиады-2023 выросли на 5,1 миллиарда рублей. Это следует из постановления правительства России.

Общий объем средств, которые выделят на подготовку, составляет 69,8 миллиарда рублей. В предыдущей редакции документа затраты составляли 64,7 миллиарда рублей.

При этом 45,5 миллиарда выделят из областного бюджета, а 1,2 миллиарда – из местного. Еще 20,4 миллиарда профинансирует федеральный бюджет. А 2,5 миллиарда рублей передадут внебюджетные источники.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге в 2023 году с 8 по 19 августа. Ранее в городе выбрали концепцию парка Всемирных студенческих игр, который появится на Плотинке. При этом мнение специалистов совпало с итогами народного голосования – победил проект «Meet your tomorrow – встречаемся завтра».