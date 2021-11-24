Синоптики прогнозируют малоснежную зиму в Свердловской области

Зима будет малоснежной, сильных морозов не обещают Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургу и всей Свердловской области обещают малоснежную зиму. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила Главный синоптик Среднего Урала Галина Шепоренко.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, декабрь будет по температуре близок к средним значениям. В среднем за месяц температура воздуха составляет – 11 … - 13 градусов, на севере – до – 16 градусов.

- Осадков ожидается несколько меньше нормы, которая составляет 21-26 мм. А в горах до 34 мм, - рассказала Галина Шепоренко «КП-Екатеринбург».

Также главный синоптик Свердловской области отметила, что последние сильные морозы пришлись на Урал на январь 2006 года, когда на протяжении с 16 по 25 января в регионе стояли морозы до – 35 градусов. В отдельных районах столбики термометров опустились до отметки в – 40 градусов.

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