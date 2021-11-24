Авито добавит возможность верификации через Госуслуги

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«Авито станет одной из первых компаний в России, которые реализуют следующий шаг Минцифры по интеграции с Госуслугами. Этот проект поможет создать дополнительную защиту для всех клиентов Авито, что очень важно в современной цифровой среде», — подчеркнул Виктор Топадзе, Директор Авито по правовым вопросам и взаимодействию с государственными органами.

Авито добавит возможность верификации аккаунта с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую осуществляется вход на портал Госуслуг. Для успешной верификации у пользователя должен быть подтвержденный тип учётной записи на портале Госуслуг.

Верифицировать учётную запись можно будет в настройках аккаунта на Авито. После того, как пользователь успешно пройдет верификацию, в его профиле появится отметка о наличии подтвержденного аккаунта на Госуслугах. Верификация улучшит опыт дистанционного взаимодействия продавцов и покупателей, позволяя подтверждать, что продавцом является реальный человек, что увеличивает безопасность сделок.

В рамках пилотного проекта, который продлится до 1 июля 2022 года, возможность подключения к ЕСИА в первую очередь стала доступна агрегаторам товаров и услуг, среди которых Авито, hh.ru, Авто.ру, Петербургская сбытовая компания, сервис поиска недвижимости «Этажи» и ряд других. Всего на текущий момент к проекту присоединились десять компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений. Минцифры выработало целевую модель и архитектуру взаимодействия с бизнес-площадками.

«Это первый важный шаг к созданию условий для заключения сделок, подписания договоров и совершения иных юридически значимых действий в интернете с использованием достоверной аутентификации через Единую систему идентификации и аутентификации. Это повысит доверие со стороны граждан и уровень безопасности дистанционного взаимодействия с бизнесом, а также поможет решить проблему использования агрегаторов товаров и услуг, ресурсов поиска работы и социальных сетей в мошеннических целях», — сообщил руководитель проекта по интеграции ЕСИА с коммерческими платформами Минцифры России Александр Смирнов.

Авито поддерживает стремление индустрии и государства бороться за прозрачный Интернет. Обеспечение качества контента и безопасности в онлайн-среде — важная задача компании как одной из крупнейших платформ рунета, где ежемесячно коммуницируют 50 млн россиян. Как крупнейшая онлайн-платформа Авито может качественно влиять на достоверность цифрового контента, как через модерацию объявлений алгоритмами искусственного интеллекта так и верификацией пользователей на площадке. В сутки проверку на платформе проходят порядка 5 млн объявлений, из которых 600-700 тысяч — новые. Также Авито проверяет аккаунты, давая возможность пользователям пройти процедуру верификации по паспорту или водительскому удостоверению.